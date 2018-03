Die Sonne geht auf – in Elze

Konzert des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Elze am 11. März

Elze. Mit dem Marsch „Die Sonne geht auf“ eröffnen die Elzer am 11. März um 16 Uhr im Gasthaus Goltermann in Elze unter der musikalischen Leitung von Klaus Breitkopf. Der Marsch, „Die Sonne geht auf“, ist eine beschwingte Einleitung mit schönen solistischen Melodiepassagen, einem kräftigen Bass- und auch feinem Flöten-Solo. Er hat alles, was ein Eröffnungsmarsch bieten sollte und macht neugierig auf das weitere Konzert-Programm. In dieser Grundstimmung, Interessantes aus verschiedenen „Musik-Schubladen“ anzubieten, ist auch das Anliegen des diesjährigen Konzertprogramms. Neben Ausflügen in den klassischen Bereich bestimmen auch Titel aus dem Bereich des sinfonischen Rocks den ersten Teil des Konzertes. Natürlich hat der böhmische Teil in diesem 54. Konzert der Elzer seinen angestammten Platz im zweiten Konzert-Teil. Traditionell findet das Konzert immer vor den Osterferien statt. Auch in diesem Jahr erhoffen sich alle Mitwirkenden wieder ein „volles Haus“.Der zweite Titel „Choral and Rock Out“ weist schon im Titel die Verbindung zwischen Barock und Pop hin. Ein interessantes und kurzweiliges Werk mit anspruchsvollen, harmonischen und auch solistischen Passagen. Jedes Konzert der Elzer präsentiert auch Solisten. In den Traditionsmarsch „Der Coburger Marsch“ hat der Arrangeur drei wohlklingende und anspruchsvolle Kadenzen für Solotrompete „eingebaut“, die diesen Marsch aus dem Standardrepertoire herausheben. In dem Bereich des ‚Easy Listening‘ führt der Artikel „Ma Na Ma Na“. Dieser Titel wurde durch die Muppet Show und durch die Sesamstraße bekannt. Einblick in die populäre Klassik-Schublade bietet die „Peer Gynt Suite Nr.1“. Dieses kurze viersätzige Werk lässt in jedem der Sätze den Gedanken zu: ‚Das kenne ich doch…‘ Ein Klassiker unter den Titeln des Symphonic Rock ist "Music“ - ‚Die Musik war meine erste Liebe – und sie wird meine letzte sein‘ – sind die gefühlvollen Textzeilen zu John Miles Evergreen. Philip Sparke, ein ausgewiesener Spezialist für Blasmusik, hat es arrangiert. Nach der Pause geht es schwungvoll in das ‚Dixie-Land‘ mit dem Klassiker „When The Saints Go Marching In“. Gefühlvoll wird es mit der Romantikballade „LA NOVIA“, einem Solo für Euphonium, das zum Träumen einlädt. Dann folgt der böhmische Block. Mit den Titeln „Böhmische Liebe“, „Mondschein an der Eger“ und „Wintertraum“ sind Polka und Walzer im Start, die auf keiner Blasmusik-Frequenz fehlen. Mit Longstreet-Dixie, einem Tschüss aus dem „Dixie-Land“, verabschiedet sich das Orchester bis zum nächsten Konzert – oder bis zwischendurch.Das Konzert-Programm ist auf der Internetseite des Musikzuges www.musikzug-ffw-elze.de nachzulesen. Die Elzer Musiker mit ihren Dirigenten Klaus Breitkopf hoffen auf viele Konzertgäste.