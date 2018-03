Die verrückte Ostereier-Suche

Resse. Der Girls Club des Vereins Löwenherz lädt alle Mädchen ab sechs Jahren zu einer Ostereiersuche ein. Die Aktion startet am Donnerstag, 22. März, von 14 bis 19 Uhr in Resse an der Engelbosteler Straße 12. Zum Abschluss gibt es ein gemeinsames Abendessen. Es wird um einen Unkostenbeitrag von zwei Euro gebeten. Da die Aktion draußen stattfindet, bitte an warme Kleidung denken. Telefonische Anmeldung unter (0 51 31) 47 96 63. Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann gerne freitags von 18 bis 21 Uhr beim Girls Club vorbeischauen.