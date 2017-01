Die vhs bietet an

Jetzt den Umgang mit dem Apple MacBook lernen

Region. Ab Dienstag, 7. Februar, bietet die vhs Hannover Land einen besonderen Kurs „Apple MacBook, jetzt geht es los“ (V.-Nr. S661229) in Garbsen, VHS (Planetencenter), Planetenring 35, an. Das Apple MacBook erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Mac OSX ist ein sehr leistungsfähiges, zuverlässiges und auch benutzerfreundliches Betriebssystem. In diesem Kurs werden den Teilnehmenden die Grundlagen vermittelt, wie einfach man dieses Betriebssystem – den eigenen Bedürfnissen entsprechend – im privaten wie auch beruflichen Alltag nutzen kann. Folgende Themen werden im Kurs behandelt: erste Schritte mit dem Mac; den Mac einrichten; mit Dateien und Ordnern umgehen; Dokumente sichern und weitergeben; mit dem Mac ins Internet; E-Mails, Videotelefonie und Nachrichten; Programme auf dem Mac; Tipps und Tricks. Von den Teilnehmenden werden kein Vorkenntnisse erwartet, sie sollten aber ihr MacBook schon in Betrieb genommen haben. Der Kurs findet jeweils von 14 bis 17.15 Uhr statt und kostet 110 Euro. Eine Anmeldung ist jeweils unter www.vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 32) 98 19 83 beziehungsweise (0 50 31) 97 10 85 sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.