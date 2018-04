Die WedeBiene kommt zum Inklusionsfrühstück

Bissendorf. Wie gewohnt am letzten Freitag im Monat trifft sich der Arbeitskreis Inklusion zum Inklusionsfrühstück. Auch neue Gäste sind herzlich willkommen. Wer am Freitag, 27. April, um 9.30 Uhr im Gemeindehaus der Michaelis-Gemeinde, Am Kummerberg, in Bissendorf mit frühstücken möchte, melde sich bitte spätestens bis zum 25. April unter der Telefonnummer (0 51 30) 10 31 an. Daniel Dietrich von der Gemeinde Wedemark und der Vorsitzende des Vereines Bürgerbus WedeBiene werden an diesem Tag den Bus und das Projekt vorstellen.

Der Besonderheit der Gruppe wird Rechnung getragen, in dem das Frühstück und Geschirr angeliefert wird. Die Arbeit wird damit nicht immer auf die gleichen Schultern gelegt. Die Kosten für das reichhaltige Frühstück betragen 8,50 Euro. Ebenfalls durch die Zusammensetzung der Gruppe ist die Auswahl eines geeigneten Raumes durch die Erreichbarkeit auch für Rollstuhlfahrer und der ruhigen Umgebung zum Beispiel für Hörgeschädigte sehr wichtig. Daher mietet der Arbeitskreis Inklusion einen Raum, diese Kosten werden umgelegt und kommen zu den oben genannten Kosten hinzu.