„Die Wortlose“ – Von der Geschlagenen zur Mörderin

Theaterstück zum internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen

Bissendorf. Am Mittwoch, 22. November, um 18 Uhr lädt das Projekt „Ja! zum Nein“ der Gemeinde Wedemark zum Theater in das Bürgerhaus Bissendorf, Am Markt 1 ein. Thematisiert wird häusliche Gewalt, ein Problem, das noch immer weit und in allen Bevölkerungsschichten verbreitet ist. Das Stück handelt von Renate, die von ihrem Ehemann misshandelt wird. Sie ermordet ihn schließlich, weil sie sich nicht anders zu helfen weiß. Sie bricht ihr Schweigen. Mit herzzerreißender Komik und erschütternder Tragik erzählt Renate ihre Geschichte. Der Abend im Bürgersaal soll sensibilisieren sowie Mut machen, hinzuschauen und Hilfe zu geben oder selbst in Anspruch zu nehmen. Im Anschluss an das Schauspiel kann man den Abend bei Snacks und Getränken im Gespräch mit Mitgliedern der regionalen Beratungsstelle ausklingen lassen. Die Gemeinde Wedemark hat sich als Arbeitgeber verantwortungsvoll seinen Mitarbeitern gegenüber mit dem Projekt „Ja! zum Nein“ dem Thema häusliche Gewalt angenommen und stellt sich aktiv gegen derartiges Verhalten. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei. Da das Platzangebot begrenzt ist, ist eine Anmeldung obligatorisch unter Silke.Steffen-Beck@Wedemark.de.