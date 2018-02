Diebstähle aus Pkws

Mellendorf. Bislang unbekannte Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in der Zeit von Montag, 29. Januar, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 30. Januar, 8.20 Uhr, in einen Seat Alhambra und entwendeten aus diesem ein fest verbautes Navigationsgerät. Am Fahrzeug konnten keinerlei Aufbruchspuren festgestellt werden. Der Pkw war auf einem frei zugänglichen Privatgrundstück vor einem Wohnhaus am Kreuzkamp abgestellt.

Zu einem weiteren Einbruchsdiebstahl aus einem Pkw kam es in der Zeit von Montag, 29. Januar, 23 Uhr, bis Dienstag, 30. Januar, 8.30 Uhr. Unbekannte Täter begaben sich auf ein frei zugängliches Privatgrundstück an der Straße Friedrichshöhe. Dort öffneten sie auf bislang unbekannte Weise einen unter einem Carport abgestellten VW Multivan. Aus diesem wurde das fest verbaute Navigationsgerät entwendet. Es konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden.