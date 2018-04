Diebstahl aus Garage

Resse. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 8.30 Uhr aus einer geschlossenen Garage eines Einfamilienhauses am Richard-Schöne-Weg ein Batterie-Ladegerät sowie einen Steckschlüsselsatz-Kasten. Hinweise an das Polizeikommissariat Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70.