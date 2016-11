Diebstahl aus Lkw

Wedemark. In der Nach zu Donnerstag sind in der Wedemark aus insgesamt sechs Handwerkerfahrzeuge hochwertige Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 13.000 Euro entwendet worden. Der Gesamtschaden beläuft sich inklusive des Sachschadens auf rund 15. 000 Euro. In Brelingen sind insgesamt drei Fahrzeuge betroffen. Zum einen sind diverse elektronische Geräte zwei Fahrzeugen auf einem Firmengelände an der Hauptstraße entwendet worden. Hier können keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Zum anderen wurde bei einem Transporter Iveco an der Straße Hemelingsfeld die Heckscheibe aufgehebelt. Die Täter entwenden eine Tauchsäge. In Elze wurden zwei nebeneinander in der Schmiedestraße vor einem Hotel geparkte Transportfahrzeuge durch Manipulationen am Türschloss geöffnet und verschiedenes hochwertiges Werkzeug entwendet. Schließlich wurde in Mellendorf bei einem VW T3 eine Seitenscheibe eingeschlagen und ebenfalls Werkzeug entwendet.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen.