Diebstahl aus PKW

Bissendorf-Wietze. Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit von Montag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 7.15 Uhr nach Einschlagen einer Seitenscheibe in einen 3er BMW, der frei zugänglich unter einem Carport auf einem Privatgrundstück am Blumenweg abgestellt war. Aus dem Innenraum wurde das fest verbaute Navigationsgerät, ein Bedienungsschalter, sowie zwei Lüftungsgitter aus dem Armaturenbrett ausgebaut und entwendet.