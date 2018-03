Diebstahl aus PKW

Berkhof. Eine 24-jährige Fahrzeugführerin aus Mellendorf hatte am Freitag zwischen 13.10 und 13.30 Uhr ihren Pkw Volvo an einem Waldweg am Forst Rundshorn zum Parken abgestellt, um mit ihrem Hund dort spazieren zu gehen. Als sie zurückkehrte, hatten unbekannte Täter die Beifahrerscheibe eingeschlagen und ihren Rucksack entwendet. Der entstandene Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.