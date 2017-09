Diebstahl

Oegenbostel. In der Zeit vom 2. bis zum 4. September verschafften sich bisher unbekannte Täter in Oegenbostel durch das zerschneiden des Außenzaunes Zutritt zu den dortigen Stallungen und entwendeten eine bisher unbekannte Anzahl an Puten. Der Schaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Wer Beobachtungen dazu gemacht hat oder sonstige Hinweise zu der Straftat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70.