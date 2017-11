Diebstahl

Mellendorf. Am Dienstag zwischen 13 und 13.30 Uhr erledigte eine 54-Jährige ihre Einkäufe in einem Supermarkt an der Wedemarkstraße. Als sie nach dem Einkauf zu Hause eintraf, bemerkte sie den Verlust eines Jutebeutels, in dem sich ihr Smartphone sowie diverse Personalpapiere befanden. Da die Geschädigte den Jutebeutel an der Kasse noch bei sich hatte, muss der Diebstahl zwischen Kasse und Ausgang erfolgt sein. Der leere Beutel wurde später von Angestellten im Markt aufgefunden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.