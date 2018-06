Diebstahl

Mellendorf. Ein 82-Jähriger schob am MIttwoch um 9.30 Uhr seinen Einkaufswagen nach erfolgtem Einkauf in einem Geschäft an der EItzer Föhre in den neben dem Gebäude befindlichen Unterstand. Dabei vergaß er seine Umhängetasche aus dem Einkaufswagen zu nehmen. Als er dies nach kurzer Zeit bemerkte und zu dem Unterstand zurückging, war die Tasche verschwunden. In der Tasche befanden sich ein geringer Bargeldbetrag sowie diverse persönliche Papiere.