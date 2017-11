Diebstahl eines Fahrradanhängers

Diebstahl eines Fahrradanhängers

Mellendorf. Bislang unbekannte Täter entwendeten am Dienstag zwischen 8 und 8.30 Uhr an der Wedemarkstraße einen an einem Fahrrad befindlichen Fahrradanhänger. Das Gespann hatte der 43-jährige Eigentümer lediglich für 30 Minuten auf dem frei zugänglichen Grundstück eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Das mittels Schloss gesicherte Fahrrad wurde von den Tätern nicht entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.