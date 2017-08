Diebstahl eines Radladers

Elze. In der Nacht zum Mittwoch entwendeten unbekannte Täter vom Gelände einer Biogas-Anlage am Kuckucksweg in Elze einen Radlader und einen dazugehörigen separaten Kehrmaschinenaufsatz. Die Täter gelangten vermutlich nach Überklettern eines Zaunes auf das Grundstück und dort auf bislang unbekannte Weise in das verschlossene Firmengebäude. Hier entwendeten sie den Zündschlüssel für den Radlader, montierten den Kehrmaschinenaufsatz an die Front des Radladers und verließen durch ein zuvor geöffnetes Tor das Gelände. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Radlader in Richtung A 7.