Diebstahl von Bargeld

Mellendorf. Bereits am Mittwoch, 21. Februar, gegen 16.40 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter 150 Euro Bargeld aus dem Ausgabefach des Geldautomaten der Postfiliale an der Wedemarkstraße, welches die Geschädigte unmittelbar zuvor vergessen hatte, nach dem Abheben zu entnehmen. Die Ermittlungen dauern an.