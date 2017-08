Diebstahl von Getränkekisten

Diebstahl von Getränkekisten

Mellendorf. Unbekannte Täter entwendeten am frühen Sonntagmorgen am Nektarweg in Mellendorf mehrere Getränkekisten mit Bier und nichtalkoholischen Getränken. Nach einem Straßenfest hatten die Bewohner die Kisten unter einem Carport abgestellt. Am Morgen wurde dann festgestellt, dass die Kisten entwendet worden waren. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der bekannten Rufnummer (0 51 30) 97 70.