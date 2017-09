Diesel-Diebstahl

Berkhof. In der Zeit vom 25. bis zum 28. August brachen bisher unbekannte Täter in der Wieckenberger Straße in Berkhof den Tankdeckel eines Radladers auf und entwendeten etwa 40 Liter Diesel. Wer Beobachtungen dazu gemacht hat oder sonstige Hinweise zu der Straftat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70.