Diner en rouge

Abbensen. Das Diner en rouge der SPD Wedemark findet am Freitag, 18. August, um 19 Uhr im Garten der Alten Zollstraße 34 in Abbensen statt. Jeder bringt eine Kleinigkeit für das gemeinsame Büfett mit, sein eigenes Besteck und erscheint möglichst in roter Kleidung, was aber kein Muss ist. Die Getränke übernimmt die SPD. Anmeldungen gerne unter vorstand@spd-wedemark.de.