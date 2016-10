Doko-Abend

Wennebostel. Der nächste Doppelkopfabend des Drei-Dörfer-Treffs findet am Donnerstag, 20. Oktober, im Gasthaus Bludau in Wennebostel statt. Alle Spieler mit guten Grundkenntnissen sind herzlich eingeladen, wieder in lockerer Runde Stiche zu machen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es bei Marion Brüggemann-Behnke unter Telefon (0 51 30) 6 01 13.