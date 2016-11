Doko in Resse

Resse. Am Donnerstag, 1. Dezember, findet in den Gemeinderäumen der Kirchengemeinde , um 19.30 Uhr für dieses Jahr das letzte monatliche Doppelkopfspiel statt. Herzlich eingeladen sind alle, die Spaß an diesem Kartenspiel haben. Die Termine für das neue Jahr werden rechtzeitig bekannt gegeben.