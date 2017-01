DoKo-Turnier

Resse. Das Doppelkopf-Turnier der Kirchengemeinde Resse findet in diesem Jahr am Sonnabend, 28. Januar, in den Gemeinderäumen statt. Bei Kaffee und Kuchen kann man sich stärken, bevor um 15 Uhr das Spiel beginnt. Es wird nach den deutschen Doppelkopfregeln gespielt. Das Startgeld beträgt neun Euro. Im Anschluss werden wieder attraktive Preise vergeben. Anmeldungen bitte bei Elke Düsing unter Telefon (0 51 31) 45 41 23. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.