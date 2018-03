Doko und Knobeln

Brelingen. Der Männergesangverein Brelingen lädt ein zu Doppelkopf und Knobeln am Freitag, 16. März, in das Feuerwehrgerätehaus in Brelingen, Twegten 18. Beginn ist um 19.30 Uhr. Mitmachen kann jeder. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Attraktive Fleischpreise winken und jeder Mitspieler erhält einen Preis.