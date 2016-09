Doppelkopf für Anfänger

Scherenbostel. Der Drei-Dörfer-Treff bietet im Herbst wieder einen Doppelkopfkurs für Anfänger an. Beginn ist am 20. Oktober im Seminaraktionszentrum, Am Husalsberg 7 in Scherenbostel. An sechs aufeinanderfolgenden Nachmittagen, jeweils Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 15 bis 17 Uhr, werden sowohl die Grundkenntnisse vermittelt als auch das aktive Spielen geübt. Weil die Plätze begrenzt sind, wird um Anmeldung bei Marion Brüggemann-Behnke unter Telefon (0 51 30) 6 01 13 oder unter

E-Mail m-b-b@web.de gebeten