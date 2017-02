Doppelkopf- und Kniffelturnier

Schützenverein lockt mit Fleischpreisen

Meitze. Am Sonnabend, 25. Februar, ab 18 Uhr findet das Preisdoppelkopf- und Kniffelturnier des Schützenvereins Meitze im Vereinsheim (Dorfstraße, Hofgrundstück der Gaststätte Langehennig) statt. Das Startgeld beträgt zwölf Euro. Die Gewinner und Platzierten werden mit attraktiven Fleischpreisen belohnt. Anmeldungen nimmt der zweiten Vorsitzenden Ingo Hecht unter Telefon (0 51 30) 79 66, oder per Mailanschrift vorstand@sv-meitze.de entgegen. In diesem Jahr werden Mettwurst- und Schinkenbrote, "Strammer Max" oder Spiegelei frisch zubereitet und zu den bekannten Nostalgiepreisen des Schützenvereins angeboten. Zusätzlich werden frisch gezapftes Bier und auch nicht-alkoholische Getränke ausgeschenkt. Teilnehmen können alle Freunde des Schützenvereins, unabhängig davon, ob Mitglied oder nicht. Es wird um eine zeitnahe Anmeldung, bis spätestens 21. Februar, gebeten, da die Plätze im Schützenheim begrenzt sind.