Doppelkopfabend

Resse. Die Doppelkopf-Sommerpause in der Resser Kirchengemeinde ist beendet. Die nächsten Termine für interessierte Doppelkopfspieler finden einmal monatlich wie folgt statt: immer donnerstags am 22. September, 27. Oktober sowie am 1. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr in den Gemeinderäumen.