Doppelkopfabend

Scherenbostel. Pünktlich um 19.30 Uhr werden am Donnerstag, 24. November, im Clubzimmer des Gasthauses Bludau in Wennebostel die Karten gemischt. Gespielt wird nach den Regeln des Deutschen Doppelkopfverbandes. Gute Grundkenntnisse werden erwartet, damit dem Spielvergnügen nichts mehr im Wege steht. Teilnehmen kann jeder Interessierte. Für die Absolventen des Anfängerkurses besteht die Möglichkeit, an einen separaten Tisch zu spielen und ihre Kenntnisse weiter zu vertiefen. Der 8. Dezember entfällt aus organisatorischen Gründen. Im neuen Jahr wird am 19. Januar wieder mit dem Doppelkopfspiel begonnen. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Ansprechpartnerin ist Marion Brüggemann-Behnke unter Telefon (0 51 30) 6 01 13.