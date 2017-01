Doppelkopfabend

Wennebostel. Der Drei-Dörfer-Treff Scherenbostel startet seine Doppelkopfabende im Gasthaus Bludau in Wennebostel am Donnerstag, 19. Januar. Alle Interessierten mit guten Grundkenntnissen sind eingeladen, wieder dabei zu sein, wenn um 19.30 Uhr im Clubzimmer die Karten gemischt werden. Für die Teilnehmer des Anfängerkurses wird ein separater Tisch angeboten, um eine Vertiefung der Kenntnisse sowie Spielpraxis zu erlangen. Anmeldungen sind nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Zum Vormerken: Im Februar wird am 16. Februar gespielt. Ansprechpartnerin ist Marion Brüggemann-Behnke unter Telefon (0 51 30) 6 01 13.