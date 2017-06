Doppelkopfabend

Wennebostel. Der nächste Doppelkopfabend des Drei-Dörfer-Treffs findet am Donnerstag, 8. Juni, um 19.30 Uhr im Gasthaus Bludau in Wennebostel statt. Alle interessierten Spieler mit guten Grundkenntnissen sind herzlich willkommen. Gespielt wird nach den Regeln des Deutschen Doppelkopfverbandes. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Im Juli und August ist Sommerpause. Am 7. September geht es dann wie gewohnt weiter. Nähere Informationen gibt es bei Marion Brüggemann-Behnke unter Telefon (0 51 30) 6 01 13.