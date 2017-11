Doppelkopfabend

Scherenbostel. Der nächste Doppelkopfabend des Drei-Dörfer-Treffs findet am Donnerstag, 9. November, im Clubzimmer des Gasthauses Bludau in Wennebostel statt. Pünktlich um 19.30 Uhr werden zum letzten Mal in diesem Jahr die Karten gemischt, es gelten die Regeln des Deutschen Doppelkopfverbandes. Teilnehmen können alle Interessierten mit guten Spielkenntnissen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Am 18. Januar 2018 wird die Serie fortgesetzt. Ansprechpartnerin ist Marion Brüggemann-Behnke, Telefon (0 51 30) 6 01 13.