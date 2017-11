Doppelkopfabend

Resse. Am Donnerstag, 16. November, um 19.30 Uhr, treffen sich wieder alle interessierten Doppelkopfspieler im Gemeinderaum der Kirche in Resse. Es ist der letzte Spieltermin in diesem Jahr. Die neuen monatlichen Spieltermine ab Januar werden rechtzeitig bekannt gegeben.