Dorfflohmarkt in Lindwedel

Lindwedel. In Lindwedel findet dieses Jahr wieder ein großer Dorf-Garagenflohmarkt am Sonnabend, 12. August, von 11 bis 17 Uhr statt. Neben vielen üblichen Gegenständen aus Hausrat und Kinderzimmer gibt es interessante Besonderheiten aus Hobby, Freizeit und Sammelleidenschaften, wie Modellbau, Kunst, Honig aus eigener Imkerei, Jazzmusik oder Möbel- und Dekostoffe. Liebhaber können auch Antikes finden, wie Vorkriegs-Filmmaterial und alte Koffer, oder in einer kompletten Haushaltsauflösung stöbern. Für das leibliche Wohl wird an verschiedenen Stellen gesorgt. Die Flohmarktware wird auf rund 50 privaten Grundstücken angeboten. Damit die Besucher sich orientieren können, sind Lagepläne ausgelegt und werden die Grundstücke mit Luftballons geschmückt. Nachmeldungen zur Teilnahme werden selbstverständlich auch gerne noch entgegen genommen. Anmeldezettel gibt’s weiterhin beim Flohmarktplakat im Supermarkt NP oder in den Bankfilialen. Kontakt: Manuela Voigt, Telefon (0 50 73) 92 37 35, oder Linda Idelenburg, Telefon (0 50 73) 92 33 86.