Dorfgespräch

Hellendorf. Am Mittwoch, 22. Februar, findet das Dorfgespräch der SPD-Abteilung Hellendorf statt. Treffen ist um 19.30 Uhr im Forellenstübchen in Hellendorf, Meitzer Straße. Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen an dem geselligen Abend mit interessanten Gesprächen teilzunehmen.