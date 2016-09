Dorfpokalschießen in Bissendorf

Bissendorf. Am dritten Wochenende im Oktober findet das traditionelle Dorfpokalschießen auf den Kleinkaliberständen im Schützenhaus Bissendorf, Am Mühlenberg statt. Zu diesem dorfgemeinschaftlichen Ereignis lädt die Schützengesellschaft Bissendorf alle ortsansässigen Vereine, Institutionen und Gruppierungen aus Bissendorf und Bissendorf/Wietze zur Teilnahme am Freitag, 14. Oktober, von 19 bis 21 Uhr und am Sonnabend, 15. Oktober, von 14 bis 17 Uhr ein. Von jedem Verein können mehrere Mannschaften an den Start gehen. Ein Schütze darf nur für einen Verein und für eine Mannschaft starten. Das Mindestteilnahmealter beträgt 16 Jahre. Eine Mannschaft besteht aus acht Schützen. Gewertet werden die jeweils sechs besten Ergebnisse einer Mannschaft. Vor dem Turnier haben die angemeldeten Gruppen Gelegenheit sich montags beziehungsweise mittwochs ab 19 Uhr durch Übungsschießen auf das Turnierwochenende vorzubereiten. Weitere Übungstermine können mit dem Schießwart Dirk Pluschke unter Telefon (0 51 30) 58 69 10 beziehungsweise (01 72) 5 44 03 11 oder mit dem Vorsitzenden Christian Petereit unter Telefon (01 72) 7 88 84 27 vereinbart werden. Parallel zum Pokalschießen findet das beliebte Preisschießen statt. Gewertet werden die zwei besten Teiler zusätzlich abgegebener Schüsse mit dem Kleinkalibergewehr. Die niedrigsten Teiler berechtigen zum Start bei der Auswahl der Preise. Die Siegerehrung der Wanderpokalgewinner und die Verteilung der Preise finden am Sonnabend nach Beendigung des Schießens um circa 18 Uhr statt.