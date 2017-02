Dorfreinigung

Berkhof. Der Verein Schöner Leben Berkhof-Plumhof-Sprockhof und die Jugendfeuerwehr Berkhof setzen auf viele fleißige Helfer aus Berkhof, Plumhof und Sprockhof für die alljährliche Dorfreinigung. Am Sonnabend, 11. März, um 9 Uhr ist es wieder soweit, dann sorgt die Müllsammelaktion wieder für saubere Dörfer. Treffen ist am Feuerwehrhaus. Mitzubringen sind neben Handschuhen sowie festem Schuhwerk vor allem gute Laune und schönes Wetter. Am Ende der Müllsammlung (gegen Mittag) können sich alle fleißigen Teilnehmer bei einem Imbiss stärken.