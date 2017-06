Dorfspaziergang mit der CDU Hellendorf

Hellendorf. Am Sonntag, 18. Juni, veranstaltet die CDU Hellendorf für interessierte Hellendorfer wieder einen gemeinsamen Spaziergang durch das Dorf. Es werden mehrere Stationen angelaufen. Zum Abschluss wird das 30-jährige Dienstjubiläum des ortsansässigen Garten- und Landschaftsbaubetriebes Detlef Märtens mit gemeinsamen Grillen und Getränken gefeiert. Anschließend gibt es dort nachmittags Kaffee und Kuchen, spendiert von Mitgliedern der CDU Hellendorf. Treffen ist um 11 Uhr an der Grundschule in Hellendorf. Anmeldungen nehmen bis zum Mittwoch, 14. Juni, Lindy und Helmut unter Telefon (0 51 30) 26 83 entgegen.