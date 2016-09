Drachenfest

Abbensen. Der Dorfverschönerungsverein (DVV) Abbensen lädt am Sonntag, 25. September, von 14 bis 17 Uhr zum Drachenfest ein. Die Veranstaltung findet wieder auf einem Stoppelfeld der Familie Wiese an der Straße „Zum Hundshop“ in Abbensen statt. Kleine und selbstverständlich auch große Drachenfreunde können ihre Drachen steigen lassen und für das leibliche Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt. Angeboten werden selbst gebackener Kuchen, Bratwurst, Getränke und Stockbrot für die Kinder. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Gäste sind herzlich willkommen. Weitere Informationen stehen unter www.abbensen-dvv.de zur Verfügung.