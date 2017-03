Dringend noch Helfer gesucht

SCW baut Beregnungsanlage auf A-Platz ein

Bissendorf. Unter Regie des SC Wedemark wird vor und nach den Ostertagen ein wichtiges Projekt für die Bissendorfer Sportanlage Am Mühlenberg Gestalt annehmen: der Einbau einer Beregnungsanlage in die Rasenfläche des A-Platzes. Die Beregnungsanlage wird den Fußballern, allen Schülern der Grundschule und allen anderen Sportlern durch ein sattes Grün des Rasens sehr zugute kommen. Um die Kosten von rund 23.000 Euro nicht ausufern zu lassen, ist es notwendig, mit vielen freiwilligen Helfern mit anzupacken und etwas „Muskelhypothek“ mit einzubringen. Der SCW bittet deshalb alle interessierten Bissendorfer um Ihre Hilfe für jeweils zwei Stunden an einem der Tage vom 7. April bis zum 19. April 2017 außer den Osterfeiertagen. Wer helfen möchte, nimmt bitte Kontakt auf mit Christoph Baumgarten unter cbaumgarten@t-online.de oder unter Telefon (0 51 30) 6 06 96.Alle Bissendorfer dürfen sich über eine Förderung dieses Projektes durch die Henstorf-Stiftung Bissendorf, den Regionssportbund Hannover , die Gemeinde Wedemark und den Ortsrat Bissendorf freuen, so SCW-Vorsitzender Jörg Becker.