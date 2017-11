Drückjagd am Brelinger Berg

Brelingen. Am kommenden Sonnabend, 25. November, findet in der Zeit von 8 bis 13 Uhr rund um den Brelinger Berg eine revierübergreifende Drückjagd auf Schwarzwild statt. Dazu müssen alle Wege in diesem Bereich gesperrt werden und in diesem Zusammenhang wird die Bevölkerung aus Sicherheitsgründen gebeten, während des genannten Zeitraums diese Wege nicht zu nutzen.