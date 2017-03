Durch Vollsperrung in Negenborn

Gleich mehrere Haltestellen entfallen

Negenborn. Ab Montag, 27. März, Betriebsbeginn, bis voraussichtlich einschließlich Sonntag, 23. April, Betriebsschluss, wird die Ortsdurchfahrt Negenborn zwischen Hummelweg und Werner-von-Negenborn-Straße aufgrund des Ausbaus der Hannoverschen Straße in beide Richtungen weiterhin voll gesperrt. Die regiobus-Linie 460 verkehrt während dieser Zeit in beide Richtungen nur zwischen Nordhafen und Negenborn/Friedhof. Die Haltestelle Negenborn/Friedhof befindet sich an der Einmündung „Hannoversche Straße“. Der Abschnitt zwischen Stöckendrebber beziehungsweise Esperke und Negenborn/Kapelle wird während des gesamten Zeitraums der Sperrung in beide Richtungen nicht bedient. regiobus-Fahrgäste von und nach Hannover werden gebeten die regiobus-Linien 850 und 870 über Neustadt zu nutzen. Die Schulfahrt der regiobus-Linie 460 um 7.30 Uhr ab Stöckendrebber bis Mandelsloh wird in der Zeit von Montag, 27. März, bis Freitag, 7. April, mittels eines Einsatzwagens durchgeführt. regiobus bittet die Fahrgäste um Verständnis.