Edle Trüffel und Pralinen selbst herstellen

Region. Am Sonnabend, 19. November, bietet die vhs Hannover Land einen Kurs „Edle Trüffel und Pralinen selbst gefertigt ...“ (V.-Nr. R920656) in Hannover, Pâtisserie Elysée, Vahrenheider Markt 1 an. Schokoladenliebhaber erhalten an diesem Nachmittag Einblicke in verschiedene Techniken zur Fertigung edler Pralinen und Trüffel. Sie erlernen das richtige Temperieren von Schokolade sowie den Umgang mit sensiblen Rohstoffen aus der Welt der Confiserie. Anschließend werden die Teilnehmenden unter Anleitung eines Maître Pâtissier mit edlen Zutaten eigene Pralinen kreieren, probieren und produzieren. Die eigenhändig hergestellten Pralinen dürfen sie natürlich auch verpacken und mit nach Hause nehmen. Zum Abschluss erhalten die Teilnehmenden Unterlagen und Rezepte zu der Schulung. Der Kurs findet von 13 bis 17.30 Uhr statt und kostet 78 Euro inklusive Materialkosten, Snacks und Getränke. Eine Anmeldung ist unter www.vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 31) 97 10 72, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de und in den VHS-Geschäftsstellen möglich.