Ehemaligen-Stammtisch

Mellendorf. Der nächste Stammtisch der ehemaligen Fußballer des Mellendorfer TV findet am Mittwoch, 1. Februar, um 19 Uhr in der Vereinsgaststätte „Herzblut“ statt. In diesem Jahr ist eine Tagesfahrt nach Hamburg in Planung. Auf dem Programm stehen unter anderem der Besuch vom Miniatur Wunderland sowie der Elbphilharmonie. Da hier eine Reservierung erforderlich ist, wird jetzt schon um Anmeldung beim nächsten Stammtisch gebeten. Näheres dazu erfährt man auch unter www.mtvstammtisch.jimdo.com.