Eierschießen

Gailhof. Endlich ist es wieder soweit: der Schützenverein „Sichere Hand“ lädt herzlich zum Eierschießen am Gründonnerstag, 29. März, um 19 Uhr ein. Es sind alle Dorfbewohner willkommen, am Schießwettbewerb teilzunehmen. Auf vielfachen Wunsch findet das große Spiegeleiessen auch in diesem Jahr schon während des Schießens statt. Zu gewinnen gibt es selbstverständlich jede Menge Eier. Die Teilnahme ist möglich ab 14 Jahren, Luftgewehr, zehn Meter stehend aufgelegt, Teilerwertung, die beiden besten Teiler werden addiert, es kann nachgelöst werden. Meldeschluss ist um 21 Uhr.



