Ein Dorf dreht durch

Theatergruppe spielt in der Grundschule Mellendorf

Mellendorf. Es ist wieder so weit: die Theatergruppe Wedemark möchte Besuchern ihr neues Theaterstück am Sonnabend, 3. März, um 18 Uhr und am Sonntag, 4. März, um 15 Uhr in der Aula der Grundschule Mellendorf präsentieren. Sie wird dabei gesanglich unterstützt vom Chor „Die Chorallen“. Diesmal führt die Besucher die Handlung in die 1920er Jahre in einen abgelegenen und verschlafenen Ort namens Schlotterberg. Eine Filmcrew aus dem Babelsbergstudio in Berlin hat sich angekündigt, um hier ihren ersten Tonfilm zu drehen. Man möchte „Graf Dracula“ verfilmen. Der Bürgermeister von Schlotterberg ist sofort Feuer und Flamme, verspricht er sich doch durch diesen Film hohe Einnahmen für seinen Ort und zahlreiche Touristen. Die Meinungen der übrigen Dorfbewohner über die „Fremden aus der Stadt“, die alles kaputt machen, Hühner platt fahren und sämtliche Vorräte aufessen, sind jedoch geteilt. Am Ende kommt dann aber alles anders, als geplant! Karten gibt es wie immer bei von Hirschheydt in Mellendorf, Bücher am Markt in Bissendorf und Toto Lotto in Elze. Der Eintrittspreis im Vorverkauf beträgt für Erwachsene neun Euro und für Kinder bis 14 Jahre sechs Euro. Ein Aufschlag von zwei Euro wird an der Abendkasse erhoben. An der Abendkasse sind erfahrungsgemäß nur noch wenige Restkarten erhältlich.