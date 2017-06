Ein Fest ausgebildeter Stimmen

Die Eternal Flames präsentieren Pop-Songs und Medleys

Mellendorf. In der Kirchenmusik geht der Trend zunehmend mehr in Richtung Pop und Gospel, vor allem in den ländlichen Regionen. Die Kirchenmusik soll bunter und vielfältiger werden als bisher, wünscht man sich in den Kirchenleitungen. „Die traditionelle geistliche Musik ist nicht jedermanns Sache“, meint auch Ted Adkins. Er ist ausgebildeter Opernsänger und Leiter der Eternal Flames. Als waschechter Amerikaner kennt er sich aus mit Grooves und Pop-Sounds im sakralen Raum.Wie sich das anhört und anfühlt mit den neuen Trends, können Konzertbesucher am Sonntag, 18. Juni, in der St.-Georgs-Kirche in Mellendorf erleben. Dann stellen die 15 Sänger der Eternal Flames ihr Sommerprogramm vor – auch dieses Mal wieder mit der bewährten Stil-Mischung. Mit von der Partie sind für Chor arrangierte Film-Soundtracks, Pop- und Musical-Songs sowie Gospels. Außerdem wird der Evergreen „You raise me up“ des Norwegers Rolf Løvland erklingen, der biblisch assoziiert werden kann.Los geht’s am Sonntag, 18. Juni, um 17 Uhr in der St.-Georgs-Kirche an der Wedmeakrstraße 28. Einlass ist um 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird im Anschluss gebeten. Nähere Informationen zum Chor unter gibt es auch unter www.eternalflames.de Die Besucher sollte rechtzeitig zum Konzert anreisen, da es durch den Wedemarkt und die damit vorhandenen Straßensperrungen zu Behinderungen und ein reduziertes Parkplatzangebot kommt. Konzertbesucher können auf dem Parkplatz des REWE-Supermarkts am Hellendorfer Kirchweg 14 parken. Von dort kommt man zu Fuß in circa fünf Minuten zur Kirche.