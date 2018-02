Mario Rom's INTERZONE im Rahmen des WInterJazz in Brelingen

Brelingen. Ein weiteres Highlight gibt es in der Reihe Winterjazz Brelingen am Sonnabend, 3. März, um 20.30 Uhr in der Brelinger Mitte. Mario Rom's INTERZONE, das ist Spielfreude und Energie aus Österreich, kommen nach Brelingen.Wer nach einer Beschreibung für Mario Rom‘s INTERZONE sucht, stößt unweigerlich auf Superlative. So schreibt der Hauptkritiker des Rochester Jazz Festivals in New York von „einem der unterhaltsamsten und spannendsten Acts des diesjährigen Festivals“. Solche Reaktionen in amerikanischen Medien sind nicht selbstverständlich für eine österreichische Band mit einem Altersdurchschnitt von unter 30 Jahren. Und wirklich hat das Trio binnen kürzester Zeit große positive Resonanz von Kritikern und Medien weltweit erhalten. In der Besetzung Trompete – Bass – Schlagzeug verwirbeln die Musiker Virtuosität und Humor zu einer unterhaltsamen Einheit. Ihr Motto „Alles ist erlaubt“. Von ihrer einzigartigen Bühnenenergie konnte man sich in den letzten zwei Jahren in Europa, Mexiko, China, Israel und auch in den USA ein Bild machen. Hier spielen junge Künstler mit einer Überzeugung, die jeden Abend zu einer Premiere werden lässt. Also einfach zurücklehnen und genießen.Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten gibt es für 18 Euro, ermäßigt zwölf Euro, im Vorverkauf bei Schreibwaren v. Hirschheydt in Mellendorf, bei Bücher am Markt in Bissendorf, im Freitagsbüro der Brelinger Mitte und an der Abendkasse.