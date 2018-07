Ein zauberhaftes Wochenende

Spannende Tage für angehende Hexen und Zauberer

Brelingen. Der Traum eines jeden Muggels: ein Brief von der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Für alle Kinder zwischen zehn und 13 Jahren, die in Brelingen oder Mellendorf leben und noch keinen Brief erhalten haben, ist dies die Chance: Das neue Schuljahr in Hogwarts steht vor der Tür und in Brelingen warten spannende Tage auf angehende Hexen und Zauberer. Sie besuchen natürlich den Unterricht und erweitern ihr Wissen – zum Beispiel in der Verteidigung gegen die dunklen Künste. Auch Quidditch steht auf dem Stundenplan. Außerdem kämpfen alle Schüler mit ihrem Haus um den Hauspokal und erleben spannende Abenteuer im verbotenen Wald...Anmeldungen für die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei sind möglich bei der magischen Verwaltungskraft Jendrik Boden unter Telefon (01 51) 54 03 04 06 oder jendrik.boden@kirche-burgwedel-langenhagen.de. Beginn des Angebotes im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Brelingen an der Hauptstraße 33 ist am Freitag, 3. August, um 15.30 Uhr, das Ende am Sonnabend, 4. August, um 20 Uhr. Das Projekt wird im Rahmen des Förderprogramms Generation³ aus Mitteln des Niedersächsischen Sozialministeriums gefördert.