Einbrecher nehmen Bier mit

Schwarmstedt. Am Donnerstag, 15. Juni, zwischen 11 und 17 Uhr schlugen

Unbekannte die eingelassene Glasscheibe der Eingangstür eines Hauses an der Straße Am Bornberg ein. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten eine Digitalkamera, ein Fahrrad und fünf Flaschen Bier. Der Gesamtschaden beträgt ungefähr 500 Euro.