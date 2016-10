Einbrecher rauben Sportgeschäft aus

Mellendorf. Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zu Dienstag gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Sport-/Bekleidungsgeschäftes in der Wedemarkstraße in Mellendorf. Nach Einschlagen einer Fensterscheibe entwendeten die Diebe eine Vielzahl an Sport- und Outdoor-Bekleidung sowie den Inhalt einer Wechselgeldkasse.

Innerhalb des Geschäfts versuchten die Unbekannten, eine Tür aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Das Diebesgut wurde vermutlich in Müllsäcken abtransportiert.

Die Polizei Mellendorf bittet um Täterhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.