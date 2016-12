Einbruch

Elze. Am Freitag in der Zeit von 6 bis 20 Uhr schlugen unbekannte Täter im Kuckucksweg in Elze die Scheibe einer Balkontür eines Einfamilienhauses ein. Anschließend öffneten sie die Tür und gelangten so in das Haus. Hier wurden alle Räume durchwühlt. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.